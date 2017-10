Weekend valt niet in het water

Morgen is het nog lang droog en op veel plaatsen begint de dag met een zonnetje. Vanuit het noordwesten neemt wel de bewolking toe en aan het einde van de middag en in de avond valt er op diverse plaatsen regen. De meeste neerslag wordt in het noorden verwacht. De neerslag hangt samen met een warmtefront waardoor de maximumtemperatuur van 13 tot 15 graden pas in de avond wordt verwacht.



In de avond trekt de wind in het noordwestelijk kustgebied en op de Wadden snel aan. Er komt een harde tot stormachtige wind te staan. In de nacht komt de meeste wind in het oostelijk deel van de Waddenzee te staan en langs de Groningse kust. Zware windstoten tot zo'n 90 km/uur zijn dan niet uitgesloten.