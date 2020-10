Weekend van de waarheid: ruim 500 coronabesmettingen meer dan gisteren

De regio Rotterdam-Rijnmond telde het afgelopen etmaal de meeste besmettingen. In dat gebied werden 763 mensen positief getest, onder wie 388 inwoners van Rotterdam. Amsterdam-Amstelland telde 735 nieuwe gevallen, waarvan 627 in Amsterdam. Verder kwamen 617 besmettingen aan het licht in de provincie Utrecht, 533 in Midden- en West-Brabant, 413 in Hollands Midden en 368 in Haaglanden.