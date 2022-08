Weer chaos en gemiste vluchten op Schiphol: ‘Efteling-rijen zijn er niets bij’

Op de eigen site waarschuwt Schiphol voor ‘piekdrukte’. De luchthaven raadt reizigers aan op tijd aanwezig te zijn, maar niet eerder dan vier uur voor het vertrek van hun vlucht omdat dit voor extra drukte zorgt.

Toch was die marge niet genoeg voor Saskia uit Waddinxveen om haar KLM-vlucht naar Wenen te halen. Toen zij en haar dochter na lang wachten door de beveiliging waren gekomen, was hun vliegtuig al weg. ,,Je mag maximaal vier uur van tevoren komen, maar daar red je het niet mee. En we zijn niet de enigen die hun vlucht hebben gemist”, zegt ze telefonisch vanuit de ruimte achter de douane. Ze wacht daar nu op een vervangende avondvlucht via Parijs naar Wenen die ze nog kon boeken. Op sociale media klagen mensen ook over gemiste vluchten door de lange rijen.



Personeelstekorten

Schiphol kampt al langer met problemen door personeelstekorten bij de beveiliging en afhandelaars. Vorige maand moesten luchtvaartmaatschappijen de hoeveelheid passagiers die via Schiphol reizen sterk inperken om de situatie beheersbaar te houden. Maar in augustus laat de luchthaven dagelijks weer duizenden vertrekkende passagiers meer toe. Dat kan onder andere doordat meer beveiligers zijn aangenomen. In augustus worden 200 extra beveiligers ingezet, aldus NH Nieuws.

Dat het desondanks vandaag op Schiphol niet soepel loopt, bevestigt een woordvoerder. Met 182.000 reizigers verwerkt de luchthaven vandaag een hoog aantal passagiers. 60.000 van hen vertrekken.



Drukste dagen

Robin de Vries en zijn gezin waren keurig vier uur voor vertrek op de luchthaven, maar toch dreigden ze hun vlucht naar het Griekse eiland Korfoe te missen. ,,Op het moment dat we bij de douane kwamen, zou ons vliegtuig vertrekken. Met z’n vieren hebben we vervolgens een sprint getrokken naar de gate. We hebben de vlucht alleen gehaald doordat die vertraagd was.’’

Het gezin is voor het eerst samen op vliegvakantie. ,,Erg gezellig begon die dus niet’’, vat Robin de Vries samen vanuit de bus naar hun Griekse vakantieadres. ,,Om ons heen begonnen steeds meer mensen hem te knijpen. De meesten bleven netjes in de rij staan, maar sommigen begonnen voor te dringen. De Efteling-rijen zijn er niets bij.’’

Drukste dagen

De bezetting bij de veiligheidscontrole is vandaag ‘minder goed dan verwacht’, aldus de Schiphol-woordvoerder. Ze stelt dat het niet de bedoeling is dat reizigers nog eerder dan vier uur voor vertrek arriveren, omdat dit alleen maar langere rijen zal veroorzaken.

KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, zegt ook te merken dat het vandaag opnieuw druk is op Schiphol. Zo zijn reizigers soms laat bij hun vlucht, meldt een woordvoerder. Hoeveel passagiers hun vlucht missen door de drukte, kan KLM-woordvoerder Remco Rous niet zeggen. ,,We registreren alleen mensen die te laat bij de balie komen, niet waardoor ze te laat zijn.’’

Het verwachte aantal passagiers in de eerste week van augustus is, ondanks de extra beveiligers, dagelijks nog altijd gemiddeld een duizendtal te hoog. Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties moesten daarom wederom naar hun passagiersaantallen kijken. Vorige maand moest het dagelijkse aantal passagiers op Schiphol gemiddeld met 13.500 omlaag.

