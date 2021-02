Weer doet advocaat gooi naar kamerzetel; Michael Ruperti wordt lijsttrekker

Strafrechtadvocaat Michael Ruperti doet een gooi naar een zetel in de Tweede Kamer bij de verkiezingen in maart. Hij is lijsttrekker geworden van de nieuwe partij OPRECHT. Hij is de derde advocaat die zich verkiesbaar stelt.

De advocaat die landelijke bekendheid heeft in vooral militaire zaken wil de politiek in om daar echt iets te veranderen voor mensen die vermalen worden in het systeem. ,,De affaire met de kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst heeft laten zien hoe ouders moeten knokken tegen de grote overheid. In mijn werk als advocaat maak ik dit al vijftien jaar mee. Dat moet anders.’’

Quote Deze partij spreekt mensen aan die zich niet gehoord voelen door de huidige politici Strafrechtadvocaat Michael Ruperti Ruperti wil zich daarnaast ook nadrukkelijk inzetten voor militairen en veteranen. Hij is zelf ook veteraan en is klaar met de verkiezingsretoriek van veel partijen dat ze 2 procent van het nationaal inkomen willen investeren in Defensie, maar dat in de praktijk steeds niet doen. Ook wil hij de beslotenheid rond de benoeming van topambtenaren op het ministerie aanpakken. Die trekken volgens hem nu aan de touwtjes bij Defensie en daar is op de werkvloer veel frustratie over. Ruperti wil dat ze door de Tweede Kamer worden aangesteld en niet langer dan vier jaar kunnen blijven zitten.



De advocaat wierp zich eind november nog op als tegenkandidaat voor Thierry Baudet bij de partij Forum voor Democratie. Die partij spatte uiteen na interne ruzie, waarna Baudet aanvankelijk voorstelde de leden een nieuwe leider te laten kiezen. Van die verkiezing is het echter nooit gekomen.

Beroep gedaan

Ruperti werd vervolgens gevraagd om lijsttrekker te worden bij OPRECHT, een partij die is opgericht door de Zwijndrechtse ondernemer Robert van Gemeren. ,,Na het gedoe met Forum hebben heel veel mensen een beroep op mij gedaan om door te gaan in de politiek. Ik heb bij OPRECHT een goed gevoel omdat het geen doorsnee politieke partij is, maar bestaat uit mensen die met beide benen in de maatschappij staan. En deze partij spreekt mensen aan die zich niet gehoord voelen door de huidige politici.”

Op de kieslijst staan verder Dirk Jan Keijser, mede-schrijver van het boek de Puinhopen op rechts op de kieslijst. Hij is in het verleden ook actief geweest voor Hero Brinkman en Rita Verdonk. Op plek drie staat voormalig PVV-er Dannij van der Sluis. Hij kwam eerder in het nieuws omdat hij PVV-leider Wilders weg wilde hebben nadat de partij flink verloor bij de Europese verkiezingen

Rechtszaken

Er staan ook mensen op de lijst die nog rechtszaken hebben lopen of verdacht worden van een misdrijf. Zo staat op plek 6 anti-windmolen-activist Jan Nieboer. Hij moet zich nog voor de rechter verantwoorden omdat hij onder meer dreigbrieven naar bedrijven zou hebben gestuurd die meewerkten aan de bouw van windparken. Nieboer zelf vindt dat hij niets verkeerds heeft gedaan.

Quote Het zou van mij als advocaat niet OPRECHT zijn als deze mensen niet bij deze partij zouden mogen Strafrechtadvocaat Michael Ruperti Ook militair Maurice Vissers (plek 16) haalde eerder het nieuws omdat hij een geschil heeft met zijn werkgever. Vissers is de vice-president van motorclub Veterans MC, maar is door defensie op non-actief gesteld nadat hij als vice-president contact zou onderhouden met de Hells Angels. Zijn werkgever vond dat een veiligheidsrisico. Volgens Vissers zelf deed hij niet meer dan ‘af en toe een praatje’ maken met leden van de Hells Angels als ze elkaar tegenkwamen op een feestje. Er loopt een rechtszaak over.



Ruperti steunt ook deze partijleden volledig. ,,Iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Het zou van mij als advocaat niet OPRECHT zijn als deze mensen niet bij deze partij zouden mogen horen alleen omdat er een rechtszaak loopt.”

Ruperti is niet de eerste advocaat die een gooi doet naar een zetel in de Tweede Kamer. Advocaat Sebàs Diekstra is verkiesbaar voor de partij Code Oranje, evenals advocaat Peter Plasman. Eerder al zat advocaat Hiddema in de Tweede Kamer voor Forum voor Democratie, maar hij heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld.

