Weer een dagrecord gesneuveld, nu officieel de vroegste lenteweek ooit gemeten

Voor de vierde dag op rij is in De Bilt het datumrecord gebroken. Het werd om 12.30 uur 16,9 graden. En daarmee is nóg een record gesneuveld: niet eerder werden er vijf winterdagen met 15 graden en meer op het hoofdstation genoteerd, meldt Weerplaza . Het is zelfs zo zacht, dat deze week weerkundig gezien het stempel ‘lente’ krijgt.

Sinds het begin van de metingen in 1901 werd het nooit eerder zo warm op 24 februari. Het vorige record was in 1990, toen het op deze dag 16,7 graden werd. In het Limburgse Oost-Maarland werd het destijds zelfs 20,4 graden. Volgens de huidige verwachting wordt het vandaag in Nederland een graad of 18 en in het zuidoosten zelfs 20 graden. Als het vandaag ergens 20,6 graden wordt, dan is het ook de warmste winterdag ooit gemeten. Het oude record staat op 2019, toen werd het op 27 februari 20,5 graden in Arcen. De Bilt noteerde het huidige winterrecord op 26 februari 2019 met 18,9 graden, een record dat vandaag ook kan worden gebroken.

Zondag werd het eerste warmterecord gebroken met in De Bilt 16,9 graden. Maandag volgde het tweede record met 16,2 graden en dinsdag was het weer raak met 17,8 graden. Het oude record ‘zachte dagen’ stamt uit 2019, toen steeg de temperatuur vier keer tot boven de 15 graden. In de vorige eeuw kwamen nooit meer dan drie officiële zachte dagen voor in de winter. Dat nu het ene na het andere dagrecord aan diggelen gaat, betekent ook dat de meteorologische winter niet eerder zoveel zachte dagen telde als dit jaar. Het is de vroegste lenteweek ooit gemeten. ,,Gemiddeld genomen start de eerste lenteweek rond 29 maart. In de vorige klimaatperiode was dat 3 dagen later, halverwege vorige eeuw rond 10 april en in het begin van de vorige eeuw was het gemiddelde rond 13 april”, meldt Wilfred Janssen van Weerplaza.

Kouderecord

De komende dagen komt volgens Weerplaza de temperatuur minder hoog uit en worden er geen datum-warmterecords meer verwacht. De teller voor 2021 blijft dan ook voorlopig staan op vier. In 2020 noteerde De Bilt dertien datum-warmterecords en geen enkel datum-kouderecord voor de maximumtemperatuur. In 2019 telde De Bilt maar liefst veertien warmterecords en daar stond slechts één datum-kouderecord tegenover. Het laatste datum-kouderecord is alweer 507 dagen geleden en werd op 6 oktober 2019 genoteerd. ,,Dat er meer warmterecords dan kouderecords worden gebroken komt door de opwarming van het klimaat. Zonder opwarming zou de verhouding tussen warmterecords en kouderecords nagenoeg gelijk zijn”, licht meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza toe.

De krokusjes schieten massaal de grond uit: