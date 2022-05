Weer een drukke dag op Schiphol, lange rijen in vertrekhallen

met videoHet is vandaag weer erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen in de vertrekhallen. Het is de luchthaven niet gelukt om de reizigersaantallen omlaag te brengen, maar ‘de drukte is beheersbaar', aldus een woordvoerster.

Via luidsprekers biedt Schiphol wachtende reizigers excuses aan voor de langere wachttijden die ontstaan zijn door vakantiedrukte en personeelsgebrek. Een aantal vluchten is vertraagd, een aantal gaat helemaal niet meer zondag, zo is te zien op de informatieborden.

Voor zaterdag kwam Schiphol met het verzoek aan luchtvaartmaatschappijen het aantal passagiers met 3500 naar beneden te brengen, vandaag streeft de luchthaven naar 5800 minder passagiers. ,,Gisteren is dat gelukt, vandaag helaas niet”, laat de woordvoerster van Schiphol weten. ,,We zetten alles op alles om het voor iedereen, reizigers en personeel, in goede banen te leiden. Het is alle hens aan dek", voegt ze eraan toe.

Reizigers wordt geadviseerd om met de drukte rekening te houden en op tijd naar de luchthaven te komen. KLM kondigde al voor zaterdag en zondag aan om 47 vluchten te schrappen. Net als zaterdag zullen er vandaag ook enkele vluchten overgeheveld worden naar Rotterdam The Hague Airport. Dit betreft vooralsnog twee vluchten, een van Transavia en een van Corendon.

Volledig scherm Drukte op Schiphol. © ANP

In een van de rijen staan drie vrouwen, onderweg naar Curaçao. Zij zeggen al twee uur lang in de rij te staan, ze waren voor de zekerheid wel al ruim van tevoren aanwezig op de luchthaven. Thomas (27) uit Leiden is op weg naar Madrid en stond in een van de rijen buiten. Hij zegt dat het ‘er lang uitziet, maar het loopt redelijk door. Een beetje wachten hoort erbij, als ik maar op vakantie kan.’

Een meisje dat op weg is naar Barcelona schrok wel even van de lange rij buiten, omdat haar vlucht ‘al’ over twee uur gaat, maar werd gerustgesteld: ze hoorde dat het maar een half uur duurde om door de rij te komen.

Corendon: veel gestreste passagiers

Directeur van reisorganisatie Corendon, Steven van der Heijden, baalt van alle drukte op Schiphol. ,,Vooral ook omdat het zorgt voor veel gestreste passagiers.” De drukte is niet alleen een probleem van Schiphol en is niet alleen de luchthaven aan te rekenen, vindt hij. ,,Dit is een probleem van heel veel partijen. We zagen het vorige week met die wilde staking bij grondpersoneel van KLM en de problemen die dat veroorzaakte. Als zich ergens iets voordoet, dan zet dat meteen alles onder druk.”

Mede door het grote tekort aan personeel is de werkdruk bij veel werknemers op Schiphol groot. Bij Corendon speelt dat probleem niet zozeer, omdat de reisonderneming de afgelopen tijd veel mensen heeft weten aan te nemen. ,,We hebben geanticipeerd op hoger ziekteverzuim en de vraag naar reizen maar we zijn afhankelijk van wat er op de luchthaven gebeurt.”

Vakbond FNV houdt vanwege de drukte op Schiphol zijn hart vast voor wat er deze zomer nog gaat komen. ,,Dit is nog maar de meivakantie”, zegt FNV-bestuurder David van de Geer. Hij vindt dat Schiphol veel eerder had moeten ingrijpen. ,,Er zijn grenzen aan wat je met de huidige personeelsbezetting aan kan", klinkt het.

In zijn ogen heeft Schiphol te lang geprofiteerd van de bereidheid van medewerkers om ‘door te buffelen’. Een ‘klein beetje extra ademruimte’ voor de medewerkers zou volgens hem wel al kunnen helpen om de komende zomer door te komen. Wat hem betreft gaat het om extra waardering, betere beloning en het oplossen van de personeelstekorten.

Beveiligingspoortjes

Vandaag verwacht Schiphol zo’n 70.000 vertrekkende passagiers die door de beveiligingspoortjes moeten, oftewel 10.000 meer dan op zaterdag. Als gekeken wordt naar alle binnenkomende en vertrekkende passagiers, dus inclusief overstappers, dan gaat het om liefst 190.000 en 170.000 mensen.

Gisteren moesten mensen soms wel twee uur in de rij staan om door de beveiliging te komen. Medewerkers van Schiphol probeerden de reizigersstromen zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Zo was er ook extra kantoorpersoneel ingezet om mensen op weg te helpen. De brandweer deelde intussen water uit aan wachtende reizigers. Aan het eind van de middag was de ergste drukte wel weer voorbij.

IATA, de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, gaf eerder aan het schandalig te vinden dat Schiphol maatschappijen vroeg vluchten te schrappen vanwege te verwachten drukte. De belangenbehartiger begrijpt dat Schiphol momenteel last heeft van personeelstekorten, maar onderstreepte dat maatschappijen niet voor niets havengelden betalen aan Schiphol.

Volledig scherm Drukte op Schiphol. © ANP

