Wéér explosie bij Suri-Change, verdachte neemt de benen

Bij het geldwisselkantoor Suri-Change aan de West-Kruiskade in het centrum van Rotterdam is zondag om 4.45 uur een explosie geweest. Volgens de politie raakte niemand gewond. Een verdachte is weggerend.

De verdachte nam de benen richting de Batavierenstraat in het centrum van de stad; die was donker gekleed en had een capuchon op. Het is de zoveelste explosie in de Maasstad. Een nacht eerder ontplofte ook net na middernacht al een explosief in een portiekflat aan de Taandersstraat.

Suri-Change

Eerder deze week waren er al vier explosies bij filialen van het bedrijf in Amsterdam. In Rotterdam was afgelopen januari een filiaal van het geldwisselkantoor beschoten. In maart werd bij dit kantoor, waar de explosie vannacht is geweest, al een inval gedaan op verdenking van witwassen.

Eén van de verdachten in het witwasonderzoek rond de geldkantoren van Suri-Change blijkt de echtgenoot van een Barendrechtse oud-wethouder te zijn. Deze PvdA-prominent was in 2021 nog in de race voor het landelijke partijvoorzitterschap.

Burgemeester Femke Halsema sloot afgelopen week per direct voor minimaal zes maanden drie geldwisselkantoren van Suri-Change, nadat er die week meerdere explosies plaatsvonden. Volgens Halsema vormen de vestigingen ‘een ernstig gevaar voor de openbare orde’ en is er kans op herhaling.

Geldwisselkantoor

Suri-Change telt negen vestigingen in de Randstad: zes in Amsterdam, twee in Rotterdam en eentje in Den Haag. Bezoekers kunnen er contant geld sturen naar familie of bekenden in het buitenland. Het overgemaakte geld kan vaak binnen een paar minuten al worden opgehaald bij een uitbetaallocatie in landen als Suriname, Ghana of Vietnam.

Explosies

Dit jaar zijn er al tientallen explosies geweest bij huizen in Rotterdam. Van veel van die incidenten wordt door de politie vermoed dat ze verband houden met drugscriminaliteit.

Burgemeester Aboutaleb zei meermaals tegen de gemeenteraad dat de vele aanslagen in de stad ‘grotendeels te relateren zijn’ aan de succesvolle aanpak in de Rotterdamse haven. ,,Daar worden nu zoveel drugs in beslag genomen dat drugscriminelen elkaar verwijten gaan maken over waarom een lading is verdwenen”, zei Aboutaleb in maart. Critici stellen echter dat de aanslagen juist een gevolg zijn van drugspartijen die wél de haven uit komen, maar daarna onderling worden ‘geript’. Bij het rippen beroven criminelen elkaar van drugs.

Volledig scherm Gisteren was er kort na middernacht al een explosie in een portiekflat aan de Taandersstraat in Rotterdam. ANP MEDIATV © ANP