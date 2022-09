Weer extreem lange rijen op Schiphol verwacht komende dagen

Avondje stappen eindigt voor vrienden­groep in geweldsex­plo­sie: 'Kaak lag doormidden’

Voor een jonge vriendengroep is eerder dit jaar een gezellig avondje stappen in Groningen uitgelopen op extreem uitgaansgeweld. Twee van de vier vrienden werden uit het niets bewusteloos geslagen in een discotheek, vermoedelijk door getrainde vechtsporters. De politie is een halfjaar na dato nog altijd op zoek naar de daders. ,,Dit had heel anders kunnen aflopen.”

21 september