Weer is het raak in Enschede: 39ste auto gaat in vlammen op

De melding van de autobrand kwam om kwam over vier ’s nachts. De auto stond volledig in brand toen de hulpdiensten ter plekke kwamen. Van de auto is weinig over. De auto stond geparkeerd op het perceel van een woning aan de Striepebrink, vlakbij het huis en een schuur. Ook de schuur naast de auto liep flinke schade op.



De politie doet onderzoek naar de autobrand. Mensen die iets gezien hebben of informatie hebben over de autobrand, worden verzocht zich te melden bij de politie. Het is de zoveelste autobrand in korte tijd in Enschede. Vorige week maandag nog was het raak aan de Taxisstraat.