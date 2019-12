Wéér nieuw moordonderzoek gestart door miljoenen gefilmde chatberichten moordbende Caloh Wagoh

De goudmijn aan bewijs die is aangetroffen bij Caloh Wagoh-president Keylow blijkt nog groter dan gedacht. Het gaat om bijna 10 miljoen chatberichten, waarin openlijk wordt gesproken over het voorbereiden en plegen van een zevental liquidaties . Voor een aantal van deze moorden is Ridouan Taghi in beeld als opdrachtgever. Ook is er wederom een nieuw moordonderzoek geopend.

,,Het is een ware goudmijn,” zei de officier van justitie vandaag tijdens een nieuwe inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Het gaat om bijna tien miljoen chatberichten, naast ruim 100.000 e-mails, een kleine 200.000 filmpjes en 200.000 documenten. Nog dagelijks komt het onderzoeksteam nieuwe informatie tegen, die leidt tot het openen van al lang gesloten moordonderzoeken. Vorige week werd nog een nieuwe verdachte aangehouden in een eerder al gesloten moordonderzoek.

Openlijk praten over liquidaties

In de chatgesprekken wordt dus openlijk gesproken over aangenomen moordopdrachten en de uitvoering van deze moordplannen. Zo werd donderdag bekend dat er wederom een nieuw moordonderzoek is geopend. Om welke moord het gaat wil het OM pas over drie maanden zeggen. Daarmee komt het aantal moorden dat leden van de club ten laste wordt gelegd op zeven, bovenop nog veel meer pogingen tot moord.

Om onduidelijke redenen fotografeerde en filmde Caloh Wagoh-president Keylow chatgesprekken die hij voerde met zijn versleutelde cryptotelefoon. Na zijn aanhouding is het OM erin geslaagd de laptops en gegevensdrager waarop deze stonden te kraken. Keylow heeft in verhoren aangegeven dat hij niets te maken heeft met de moordplannen. Hij heeft in een verhoor aangegeven te werken aan een documentaire, wat de reden voor het vastleggen van chats is. Inmiddels is ook kroongetuige Tony de G. bevraagd over de video's en foto's. Hij heeft verklaard regelmatig gezien te hebben dat Keylow met de ene telefoon foto's en video’s maakte van de telefoon die hij vast had in zijn andere hand.

Moordlijst

De tientallen rechercheurs schrikken bovendien met enige regelmaat van wat zij aantreffen, omdat in de chatgesprekken ook foto’s opduiken van personen die kennelijk op de moordlijst van Caloh Wagoh staan. ,,Het is zeker niet denkbeeldig dat foto’s van personen worden aangetroffen die nog in leven zijn en die nog gered kunnen worden. Die foto’s zijn relevant om mensen te kunnen waarschuwen” aldus de officier van justitie. Het leidt in elk geval tot veiligheidsproblemen, volgens het OM. Of er daadwerkelijk mensen in veiligheid zijn gebracht is niet duidelijk.

Doordat de aangetroffen hoeveelheid chats nog veel groter is dan gedacht heeft het onderzoek ook flinke vertraging opgelopen. Sommige foto’s en video's waarop chats zichtbaar zijn moeten handmatig worden uitgewerkt, software hiervoor ontbreekt. Hoewel hier tientallen rechercheurs aan werken kost het meer tijd dan gedacht. Daardoor is een inhoudelijke behandeling van het proces tegen de bijna twintig verdachten in deze omvangrijke zaak nog lang niet in beeld. Ook is de kroongetuigedeal nog niet verstrekt aan de advocaten van de verdachten. In die deal wordt bekend gemaakt hoe veel strafkorting Tony de G. krijgt voor zijn belastende verklaringen.

Taghi