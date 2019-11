Weer nieuwe verdachte aangehouden door blunder Caloh Wagoh-president

De politie heeft vorige week opnieuw een aanhouding kunnen verrichten door het bewijs dat de president van motorclub Caloh Wagoh door een blunder zelf heeft verstrekt . Het gaat om de 30-jarige Barry I. uit Delft, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een mislukte liquidatiepoging in 2017. Barry I. is de voormalige manager van de Haagse rapformatie SFB.

Het is een ongekende goudmijn voor de recherche: de vele video’s en foto’s die Caloh Wagoh-president Delano R. maakte van de chatgesprekken die hij voerde over het uitvoeren van liquidaties in de onderwereld. Normaal gesproken worden de chats op deze speciaal gecodeerde PGP-telefoons automatisch gewist, maar de president archiveerde deze gesprekken juist, om onduidelijke redenen. De politie vond ze op zijn laptop en externe harde schijven. Op basis van deze chatgesprekken en de verklaringen van kroongetuige Tony de G. ziet het Openbaar Ministerie de motorclub Caloh Wagoh als een uitzendbureau voor liquidaties. Onder meer de voortvluchtige Ridouan Taghi zou een van de opdrachtgevers zijn, volgens het OM. Volgens de president werkte hij aan een documentaire en filmde hij daarom chatsessies.

Twee maanden geleden werden op basis van de gevonden chatsessies vijf verdachten aangehouden. Afgelopen dinsdag kon de politie alweer de vijftiende verdachte in deze alsmaar uitdijende zaak aanhouden: de 30-jarige Barry I. uit Delft. Zijn voorarrest werd onlangs met twee weken verlengd. Hij wordt gezien als de persoon die de beroepscrimineel Inchobar Balentien in februari 2017 zou moeten lokken, zodat hij kon worden doodgeschoten. Uiteindelijk ging de liquidatiepoging om (vooralsnog) onduidelijke redenen niet door.



Voor het OM is het duidelijk dat de Caloh Wagoh-president de moordopdracht heeft aangenomen. ‘Als je hem dit weekend of maandag nog (doet) geef ik je snel 80 zonder gezeik’, schreef de vermeende opdrachtgever aan de president. ‘Ok. Maak er werk van’, reageerde de president. Daarna zou onder meer Barry I. zijn ingeschakeld om de klus te klaren. Deze zomer werd Balentien in Amsterdam alsnog vermoord. Hier zijn nog geen verdachten voor aangehouden.

Geen onbekende van politie

De 30-jarige I. is geen onbekende van de politie. In 2015 werd de voormalig manager van de Haagse rapgroep SFB veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar wegens witwassen en valsheid in geschrifte. Via nepmails werden houders van bankpassen en creditcards persoonlijke gegevens ontfutseld. Ook zouden de criminelen via omgekochte postbestellers de correspondentie van banken met hun klanten onderschept hebben. Ze bemachtigden op die manier bankpassen op naam van de gedupeerden, pinden er geld mee, of lieten via internet grote bedragen naar zichzelf overschrijven. Bovendien moet hij de 175.000 euro die hij verdiende met zijn criminele activiteiten terugbetalen.