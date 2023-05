Weer ondergelopen straten en overlast door hevig noodweer, meerdere viaducten afgesloten

Met videoVoor de tweede dag op rij kondigde het KNMI zondag code geel af voor hevige regenval. Lokaal viel zo veel neerslag, dat de riolering het niet meer aankon. Zaterdag gebeurde dat al in het Groningse Haren, zondag hebben meerdere plaatsen in Brabant, Gelderland en Noord-Holland hier last van. In Amsterdam raakte het treinverkeer verstoord door blikseminslag.

Voor een groot deel van het land gold tot 20.00 uur code geel. Inmiddels is de waarschuwing afgezwakt. Het regent nog wel her en der, maar van stevige buien, harde windstoten en hevig onweer is volgens het KNMI geen sprake meer.

Op sommige plaatsen kon eerder op de dag wel 50 millimeter regen vallen. Heel lokaal nog meer, aldus Weerplaza. Her en der zorgde dat voor problemen. In De Klop bij Veenendaal reed een auto zich vast in een ondergelopen viaduct. Het water stond zo hoog, dat de brandweer de ongelukkige automobilist moest bevrijden.

In Eindhoven zorgde een wolkbreuk na 15.00 uur voor ondergelopen straten. Ook kwamen er meldingen van wateroverlast uit het naburige Eersel en Nuenen. In die laatste plaats stapten twee mensen zelfs in een kano om een flink volgelopen fietstunnel te bevaren.

Iets na 16.30 uur ontstonden er problemen op Amsterdam Centraal. Blikseminslag legde een deel van het treinverkeer plat. Tot 18.15 uur reden er minder treinen van en naar de hoofdstad. Ook het wegverkeer in Amsterdam ondervond hinder: bij Sloterdijk werden twee rijstroken afgesloten omdat een viaduct was ondergelopen.

Volledig scherm Twee jongemannen met een kano in een volgelopen fietstunnel in Nuenen. © Fotopersburo Bert Jansen

De buien trekken van zuid naar noord. Dat ging zondag erg langzaam. Als het regent, valt er dan ook erg veel water op één plek. In de tweede helft van de avond zijn de meeste buien uitgedoofd. Het blijft wel relatief warm. Nu de buien zijn vertrokken, blijft het nog zo'n 14 tot 17 graden.

Maandag

Het vochtige en relatief warme weer kan maandagochtend voor mistbanken zorgen, vooral omdat het nauwelijks waait. Met name in het zuidwesten van het land. In de loop van de ochtend krijgt de zon vanuit het noorden steeds meer ruimte en wordt het zo'n 15 graden. 's Middags komt de maximumtemperatuur op de meeste plaatsen uit op ongeveer 20 graden. In de avond kunnen we opnieuw (onweers)buien verwachten.

Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Pas aan het einde van de week kan het landinwaarts weer 20 graden worden.

