Weer onweer en stevige buien boven Nederland, code geel in drie provincies

Code geel geldt woensdag voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Het is urenlang oppassen: pas vanaf 21.00 uur verwacht het weerbureau dat het weer wat rustiger wordt. Verkeer moet in die hoek van het land dus ook in de avondspits oppassen voor veel water op de weg. Aan het einde van de avond is het nog niet droog, aldus Weerplaza. Ook dan trekken buien over, maar zijn ze minder intensief.

's Ochtends en rond de middag was het weer nog vrij rustig. In vooral het midden van het land breekt woensdag nu en dan de zon door. Van een graad of 10-13 in de ochtend loopt de temperatuur in de loop van de dag op tot rond de 14-17 graden. In het noorden van het land blijft het in principe droog.

Maar in het zuiden kunnen mensen een kletsnatte dag verwachten, met zelfs ondergelopen straten. De waarschuwing komt niet uit het niets: afgelopen week overstroomden al straten en viaducten in Amsterdam, Eindhoven, Veenendaal en Haren. De buien trekken zeer langzaam over, waardoor er behoorlijk wat regen kan vallen op één plek.

Donderdag hetzelfde weer

Als de regen woensdagavond is vertrokken, moeten de zuidelijke provincies zich donderdag opnieuw opmaken voor vergelijkbare buien. Er komen daar dan weer flinke onweerswolken over, terwijl het elders in het land droog blijft. Vanaf vrijdag knapt het weer een beetje op, en wordt het ook weer wat warmer. De zon gaat schijnen en het wordt een graad of 19 tot 22.

Ook zaterdag en zondag worden mooi, al kan het dan weer wat regenen. Maar de lente houdt geen stand. In de loop van volgende week wordt het weer kouder en wisselvalliger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.