Weer storing bij banken door cyberaanvallen

Website allestoringen.nl ontving rond de klok van zes meer dan tweeduizend meldingen van een storing bij ABN Amro. De bank meldt op Twitter dat het weer om een DDoS-aanval gaat, net zoals in de afgelopen paar dagen. Het is nog niet bekend wanneer de services van de bank weer volledig online zijn.



Ook de ING Bank had een korte tijd last van technische problemen, waardoor MijnING, Mobiel Bankieren en iDEAL niet bereikbaar waren. De bank meldde om 18.50 uur dat de storing verholpen was. Ook hier was sprake van een 'kortstondige' DDoS-aanval.