Weer teefjes op hondenshow bij geslachtsdelen betast

Een woordvoerster van de politie laat weten dat een aantal collega's bij de show in Zutphen was. Zij hebben daar gezien dat de honden zijn betast. Met het Openbaar Ministerie wordt overlegd of de daders berecht kunnen worden. Sinds een aantal jaar zijn ontuchtige handelingen met een dier verboden. De maximale straf hiervoor bedraagt achttien maanden cel.



Dierenrechtenorganisatie House of Animals was ook aanwezig tijdens de EBKC Euro Bull Expo Holland 2019 in Zutphen en zegt beelden van de ontuchtige handelingen gemaakt te hebben. Volgens de dierenrechtenorganisatie proberen de eigenaren hun viervoeter rustig te houden door het geslachtsdeel te masseren. Ze wrijven daarbij met hun vingers over de vulva van de teefjes, ook penetreren ze de honden met de vinger. ,,Naast de ontuchtige handelingen bleek ook dat bij een groot deel van de geshowde honden de staart is gecoupeerd en/of de oren”, aldus House of Animals.