Weer tegenslag kabinet: Nederland mag van rechter geen asielzoekers terugsturen naar Italië

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) mag nu geen asielzoekers naar Italië terugsturen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gevonnist in twee zaken. Het is weer een tegenslag voor het asielbeleid van het kabinet.

Op basis van de Dublinverordening zouden de twee asielzoekers eigenlijk wel naar Italië teruggestuurd moeten worden. Omdat de Italiaanse autoriteiten geen opvang bieden aan deze zogenoemde ‘Dublinclaimanten’, is terugsturen nu in strijd met de mensenrechten.

Volgens de Dublinverordening moet in het land waar een asielzoeker zich het eerst meldt, de asielprocedure worden doorlopen. Omdat Italië een gebrek aan opvangfaciliteiten heeft, is er een ‘reëel risico’ dat de twee asielzoekers de belangrijkste basisbehoeften als onderdak, eten en stromend water moeten ontberen. Het gevolg van de uitspraak is dat Nederland de asielaanvragen zelf moet behandelen, stelt de Raad van State.

Het gaat om een Nigeriaanse man en een man die zegt dat hij uit Eritrea komt. De Nigeriaan heeft eerst drie keer in Italië asiel aangevraagd en vervolgens nog een keer in Nederland. De andere man is via Italië Europa binnengekomen, maar heeft daar geen asiel aangevraagd.

Van der Burg wilde de twee mannen op basis van de Dublinverordening naar Italië terugsturen. Lidstaten van de EU mogen er in principe van uitgaan dat de situatie in een andere lidstaat niet in strijd is met de mensenrechten, maar er zijn uitzonderingen mogelijk, stelt de Raad van State. Dat is nu het geval in Italië.

Opgeschort

Sinds eind vorig jaar hebben de Italiaanse autoriteiten al enkele keren aangegeven dat het overdragen van asielzoekers op grond van de Dublinverordening tijdelijk moet worden opgeschort, omdat er een gebrek aan opvangfaciliteiten is. Het is onduidelijk wanneer deze problemen zijn opgelost en asielzoekers weer teruggestuurd kunnen worden naar Italië.

De uitspraak verandert volgens een woordvoerder van het ministerie ‘aan de dagelijkse praktijk waarschijnlijk weinig’. Het aantal asielzoekers zal niet in grote getale toenemen, want Italië wilde toch al nauwelijks mensen terugnemen.

Tegenslag kabinet

Desondanks is de uitspraak een tegenslag voor het kabinet. Premier Rutte stelde in januari nog dat hij wil dat Europese landen de zogenoemde Dublin-afspraken beter nakomen. Rutte staat onder grote politieke druk van vooral zijn eigen VVD om de instroom van asielzoekers in Nederland omlaag te brengen. Dat is met deze rechterlijke uitspraak weer iets moeilijker geworden.

Maar 4,4 procent van alle mensen die in Nederland asiel aanvragen komen direct in Nederland aan, dat gebeurt vooral op Schiphol. De overgrote meerderheid reist eerst door een aantal andere Europese landen. De meeste asielzoekers en andere migranten komen vanuit Syrië of Afrika via Libië of Tunesië en de Middellandse Zee aan in Italië en reizen dan door. Ook de route via de westelijke Balkan (Bulgarije, Griekenland) is populair. Daar komen ook Syriërs, maar ook veel Afghanen en Pakistanen aan in Europa.