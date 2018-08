Weer was niet optimaal, maar Uitmarkt trekt toch nog 400.000 bezoekers

Duur foutje: fooi van 3.800 euro voor een wijntje

17:32 Oeps. Iemand heeft zaterdag per ongeluk 3.800 euro gepind voor een wijntje van 3,80 euro bij de Groene Engel in Oss. ,,Nu valt de nieuwe wijn in de smaak, maar dit lijkt ons toch wat overdreven als fooi", laat het cultuurpodium weten. Er is nog niet bekend wie het bedrag mist.