Weerbureaus waarschuwen: Warme dag eindigt met veel regen, hagel en onweer

Vandaag schijnt eerst de zon en de temperatuur stijgt naar 25 tot 30 graden. ,,De temperaturen gaan weer flink oplopen", stelt Weerplaza-weerman Michiel Severin. ,,Het wordt een zeer warme dag."



Maar in de middag ontstaan er vanuit het zuidoosten forse stapelwolken, die uitgroeien tot (stevige) onweersbuien met kans op hagel en zeer lokaal ook veel regen in korte tijd. ,,Het zijn zware buien. Hoosbuien met tientallen millimeters, onweer en hagel."



Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. ,,Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen", aldus het weerinstituut. Severin adviseert mensen die vanmiddag of vanavond deelnemen aan een buitenactiviteit zoals de avondvierdaagse, goed de actuele weerberichten in de gaten te houden.



De onweersbuien verdwijnen eind van de avond. De afgelopen dagen kregen vooral Limburg, Zeeland en Noord-Brabant al te maken met wateroverlast.



De komende dagen blijft het weerbeeld min of meer hetzelfde: tamelijk zonnig, met steeds kans op een regen- of onweersbui. Het wordt maximaal tussen 22 en 28 graden.