Weersvoorspelling zat ernaast: onweer trok richting Duitsland

,,Pas nadat die wolkenpartij richting Duitsland was gegaan, werd die een echte bui'', erkent meteoroloog Hanneke Luijting van Weerplaza. ,,We verwachten vandaag geen extreem krachtig onweer meer.'' Even voor drie uur was te zien hoe het westen van Duitsland uiteindelijk de hoosbuien kon verwelkomen.



Stapelwolken

Her en der ontstaan er in het land nu wel stapelwolken waar later nog wel buien uit zouden kunnen ontstaan. ,,Ook boven het westelijk deel van België zie je stapelwolken, daar kunnen buien uit ontstaan'', licht Luijting toe. Maar die laten volgens de meteorologe vermoedelijk nog minstens twee uur op zich wachten.



Oostelijk Nederland

,,Er is nog wel een kans dat er uit die stapelwolken boven België later hagel, windstoten en onweer kan ontstaan'',vervolgt Luijting. ,,Die onweersbuien worden ook meer verwacht in de oostelijke helft van het land. Die kun je het beste in de gaten houden via onweerradar.''