Weet jij wat deze coronawoorden betekenen? Speel de quiz!

Zo ontwikke­len de coronacij­fers zich: grote zorgen bij medisch specialis­ten

30 november Op de dagelijkse coronacijfers valt geen peil meer te trekken, maar de trend op de lange termijn is nog steeds licht positief. Een vraag die bij veel mensen leeft, is of het snel genoeg gaat om in wat groter gezelschap kerst te kunnen vieren. Dat zal er om spannen.