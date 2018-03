Weg Winschoten afgesloten vanwege grote brand

Politie: Aangifte om dierenleed grazers Oost­vaar­ders­plas­sen heeft geen zin

19 maart De politie wordt de laatste weken overstelpt met meldingen en vragen over dierenleed in de Oostvaardersplassen waar grote grazers in het wild leven en in de koude periode weinig voedsel hebben. Op Facebook legt de politie Lelystad uit dat het geen zin heeft om aangifte te doen, omdat ze weinig kan doen in deze kwestie.