Wekenlange celstraf geëist tegen topturner Alan V. wegens grooming

V. deed zich onder een andere naam voor als een jongen tussen de 18 en 24 jaar oud. Het meisje stuurde hem tientallen naaktfoto's en -filmpjes. Uit chatgesprekken die hij in 2015 met het slachtoffer had, blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat hij het meisje onder druk bleef zetten om telkens nieuwe beelden te sturen, ook nadat ze verschillende keren had aangegeven dat ze pas 15 jaar oud was.



Waarom hij het minderjarige meisje benaderde en bleef vragen om seksueel getinte beelden weet V. niet precies meer, zo zei hij vanmiddag geëmotioneerd. ,,Ik had behoefte aan aandacht, voelde me leeg. Ik zocht bevestiging dat ik iets was en iets kon.''