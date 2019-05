Welke weg is het gevaarlijkst? Check het hier

Wie wil weten waar in zijn buurt binnenkort de flitsers van de politie staan, doet er goed aan de ongevallenkaart te bekijken die gisteren gepubliceerd is. Daarop is namelijk niet alleen tot op straatniveau te zien waar het risico op een ongeluk het grootst is. Wie een beetje tijd neemt om de legenda te bestuderen, kan uit de kaart ook afleiden waar te hard rijden de oorzaak is van die ongevallen.



Dát zijn de plekken waar de politie met extra aandacht naar gaat kijken, zegt Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectleider Infrastructuur bij de Nationale Politie. ,,We gaan nu al heel informatiegestuurd te werk, we controleren op plekken waar relatief veel verkeer de maximale snelheid overschrijdt. Maar voor het eerst kunnen we nu ook zien of die hoge snelheid gepaard gaat met een groot aantal ongelukken. Daardoor weten we nu exact waar we moeten staan.”



Bekijk hier de interactieve kaart met daarop de gevaarlijkste wegen van Nederland, maar ook die van jouw gemeente en jouw provincie.



