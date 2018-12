Wereldkampioen Robert (12): Karten is een way of life voor ons

Fernando Alonso, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Kimi Raikkonen, en natuurlijk Max Verstappen. Allemaal begonnen ze hun racecarrière in de kart. Duizenden talentjes dromen nu in de open racevoertuigen van eenzelfde weg richting eeuwige roem.



Maar slechts een fractie van al die talenten haalt ook daadwerkelijk de koningsklasse van de autosport. Want, zo berekenden kenners al eerder, de weg naar een stoeltje in de Formule 1 kost al snel ettelijke miljoenen euro's.



Het is de weg die Robert de Haan en zijn ouders Cees en Herma wel graag bewandelen. Aan het fanatisme van het gezin uit Eerbeek zal het niet liggen. ,,Dit gezin wordt beheerst door het karten'', zegt vader Cees de Haan. ,,Het is een way of life geworden. En dat moet ook wel. Want als er geen volledige toewijding is, heeft het geen zin eraan te beginnen.''