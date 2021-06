Wereldwijd crimineel communicatiemiddel opgerold onder leiding van Nederland

Het platleggen van DoubleVPN was een internationale politieoperatie. In tal van Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland, maar ook in de Verenigde Staten en Canada zijn gisteren servers van de internetdienst in beslag genomen. Op de websites van DoubleVPN is nu een boodschap te zien van politie en justitie: facilitators van cybercriminaliteit zijn niet anoniem.