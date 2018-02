Werkdruk op Hengelose basisschool omlaag: 'Wij denken bij alles: is dit wel nodig?'

Leerkracht Patrick Schutte van groep 8 trekt om 14.30 uur de deur van het klaslokaal achter zich dicht. Hij is klaar en hoeft geen schriftjes na te kijken. „Onze leerlingen werken op de iPad. Daarin maken ze hun opdrachten. Nog tijdens de les corrigeert de leerkracht ze via het dashboard waarin hij precies kan zien hoe het kind zijn sommen maakt”, zegt directeur Jacqueline van Meurs van daltonschool De Rank.



Slimme inzet van ict is op de Hengelose school een van de manieren om de werkdruk te verminderen. Maar er gebeurt meer. De Rank houdt minder rigide vast aan de onderwijsmethode dan elders vaak gebeurt. „De onderwijsmethode, dus de totale lesstof die we in een jaar aanbieden, is geen keurslijf. Het is prima als de leerkracht de lesstof sneller kan uitleggen dan het programma voorschrijft”, zegt Van Meurs. Ze vertelt dat ze een meester op televisie hoorde verzuchtten dat hij bladzijde 1 tot en met 100 erdoor heen moet jagen.



Haar commentaar: „Die plicht bestaat helemaal niet. Veel scholen voelen dat zo. De werkelijkheid is dat de juf of meester dit zelf mag invullen.”