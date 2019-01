Werknemers bakkerij speuren zelf naar vaste klant Hans (56) die thuis blijkt overleden

Merwedebrug ‘Als ik het goed begrijp had zomaar een van mijn chauffeurs in de rivier kunnen belanden’

8:01 Nederland is aan een ramp ontsnapt. Het scheelde niets of de Merwedebrug die in 2016 plotseling werd afgesloten voor vrachtwagens, was ingestort. En dat idee is best even schrikken voor sommige ondernemers in de buurt.