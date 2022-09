Werknemers van Brownies & Downies trekken miljoenen views met hun dansjes

CHEMOURS Gemeenten roepen op tot groter onderzoek naar PFAS in borstvoe­ding: ‘Niet goed dat dat spul erin zit’

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht roepen op tot een breder en groter onderzoek naar de gehaltes PFAS in borstvoeding in deze regio en daarbuiten. ,,Het is niet goed dat er PFAS in moedermelk zit. Daarom zou het goed zijn nader onderzoek te doen. Zowel naar de concentratie van deze stoffen, als naar de gevolgen.”

9 september