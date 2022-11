Werkstraf geëist tegen oud-profwielrenner Pieter Weening voor mishandeling tijdens kerst

UpdateOud-profwielrenner en etappewinnaar in de Tour de France Pieter Weening stond vandaag in Leeuwarden voor de politierechter vanwege mishandeling. Hij raakte eind december 2021 in gevecht met de broer van zijn ex, bevestigt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Er vielen tijdens kerst rake klappen. Weening hoorde 120 uur werkstraf tegen zich eisen.

Ook de broer van zijn ex moest voorkomen, omdat Weening op zijn beurt aangifte tegen hem heeft gedaan.

De in het Friese Kootstertille wonende Weening zou zijn ex en haar broer hebben bedreigd en mishandeld tijdens kerst. Dat gebeurde rond middernacht op de drempel van eerste en tweede kerstdag. Er ontstond onenigheid over de opvoeding van de kinderen en dat ontaardde in een vechtpartij.

Volgens Weening moest hij zichzelf verdedigen. Hij had zijn ex-vriendin en haar familie op bezoek, maar het liep uit de hand toen het over opvoeding van hun kind ging. Toen zijn ex en de broer wilden kijken bij hun zoontje, ging het mis. Weening zelf liep een kaakbreuk op en zou daarna om zich heen hebben geslagen. De kaakslag kreeg hij van zijn ex-zwager. Daarna vielen er rake klappen. Weening had tijdens het gevecht ook een mes gegrepen en daarmee zijn ‘gasten’ - die hij eruit wilde gooien - bedreigd.

Deur intrappen

Van vrede op aarde was geen sprake deze kerst bij Pieter Weening, zo viel te beluisteren in de rechtszaal. Tegen de vroegere topwielrenner werd 120 uur werkstraf geëist waarvan 60 voorwaardelijk voor mishandeling en bedreiging. Tegen zijn ex-zwager werd 60 uur werkstraf geëist wegens mishandeling. De zwager zou volgens justitie moeten worden vrijgesproken van het vernielen van een deur. Die moest hij wel intrappen omdat Weening hem bedreigde met een mes.

Vanmorgen werd duidelijk dat Weening en zijn ex al heel lang veel problemen hadden met elkaar en zeker ook met elkaars familie. De advocaat van Weening vindt dat hij handelde uit zelfverdediging en moet worden vrijgesproken. De politierechter doet 9 december uitspraak in beide zaken.

Pieter Weening (40) was profwielrenner van 2004 tot en met 2020. Hij bouwde een imposante carrière op. Hij won onder meer twee etappes in de Ronde van Italië (waar hij ook de roze leiderstrui enkele dagen droeg) en een etappe in de Tour de France.

Volledig scherm Pieter Weening in zijn gloriedagen. © ANP / EPA