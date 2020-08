Wespenoverlast piekt door hittegolf

LIVE | China gaat coronavac­cin testen op mensen, aantal coronapa­tiën­ten op ic stabiel

16:42 China gaat een coronavaccin uit insectencellen testen op mensen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan voor kinderen vanaf twaalf jaar hetzelfde mondmaskerbeleid te voeren als voor volwassenen. Dat maakte de organisatie gisteravond bekend in een richtlijn voor besluitvormers die is opgesteld in samenwerking met de VN-kinderhulporganisatie Unicef. Meer dan 800.000 personen zijn inmiddels wereldwijd overleden als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.