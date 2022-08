Wespensteek midden op IJsselmeer wordt Duitse toerist fataal

Weer protest in Albergen, hoop bewoners op ‘wegkapen’ asielhotel nog niet gedoofd

De koopovereenkomst voor het ‘asielhotel’ in Albergen mag dan zijn getekend, inwoners leggen zich er niet bij neer. Geld om het hotel weg te kapen is geen probleem, zeker nu uit alle hoeken van Nederland hulp wordt aangeboden. Vanavond zijn weer veel protesterende mensen op de been bij ‘t Elshuys, waar 300 asielzoekers een onderkomen moeten vinden.

