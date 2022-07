West-Europa bergt zich voor recordhitte: waarschuwingen, protocollen en spoedoverleggen

Met voorspelde recordtemperaturen op maandag en vooral dinsdag, en de hevige bosbranden in Frankrijk en Spanje in het achterhoofd, bereiden landen als het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland zich voor op de komende hitte. Dat doen ze met waarschuwingen, protocollen en spoedoverleggen, en soms met angst en beven.

De warme Spaanse en Franse lucht komt steeds verder onze kant op. Volgens het KNMI kan het dinsdag in Nederland op sommige plekken 38 graden worden. Maandag wordt het ook al rond de 30 graden. Het KNMI acht de kans groot dat in verband met de hitte dinsdag code geel wordt afgegeven voor de zuidelijke helft van het land. Mogelijk geldt in sommige provincies code oranje.

Rijkswaterstaat stelt dan ook vanaf maandag 10.00 uur een hitteprotocol in. Dat betekent dat mensen die met pech langs de weg staan daar zo snel mogelijk worden weggehaald. Volgens de organisatie kan de temperatuur van het asfalt op tropische dagen tot boven de 50 graden uitkomen. ,,Als je dan onverhoopt met pech langs de weg komt te staan kun je het al snel erg warm krijgen. Een paar flesjes water zijn dan zeker geen overbodige luxe”, aldus het advies van Rijkswaterstaat.

Naast het advies voldoende flesjes koud water mee te nemen, adviseert Rijkswaterstaat ook een paraplu in de auto klaar te hebben liggen. ,,Langs de weg is namelijk weinig schaduw.’’ Als de zon met dergelijke temperaturen schijnt ‘dan kan een paraplu heel goed van pas komen’. Rijkswaterstaat verwacht ook dat de warmte zal leiden tot problemen bij een aantal bruggen, en die zullen met water worden gekoeld om te voorkomen dat ze niet meer open kunnen.

Volledig scherm Badgasten zoeken verkoeling op het Scheveningse strand. © ANP

Nationaal Hitteplan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) treft intussen voorbereidingen voor de invoering van het Nationaal Hitteplan. Het dient onder meer om uitdroging en oververhitting te voorkomen. Daarbij gaat het vooral om ouderen, baby’s, chronisch zieken, bewoners van verzorgingshuizen en mensen die in een sociaal isolement leven. Spanje en Portugal meldden zaterdag het overlijden van honderden mensen door de hitte, vooral ouderen die door aandoeningen al verzwakt waren en voor wie de hoge temperaturen (tot wel 46 graden) te veel waren. In Spanje ging het om zeker 360 overledenen en in Portugal ruim 200.

Genoeg drinken en ‘s ochtends de woning ventileren is het devies van het Nationaal Hitteplan. Het plan werd vijftien jaar geleden voor het eerst ingesteld.

Volledig scherm © Rob Engelaar

Spannende dag voor Vierdaagse

Voor de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse is het zondag een spannende dag. Om 13.00 uur komt het eigen weerteam, met onder meer een meteoroloog en een inspanningsfysioloog en met de regionale gezondheidsdienst GHOR als toehoorder, met een advies aan de organisatie van de vierdaagse die dinsdag van start gaat. Hoe om te gaan met het warme weer?

Starttijden vervroegen, routes inkorten, omdraaien of afgelasten? Een uur later wordt er op een persconferentie bekend gemaakt welke maatregelen er worden genomen om met de voorspelde hitte om te gaan.

Volledig scherm Wandelaars op de derde dag van de 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse in 2008. © ANP / ANP

GGD’en sluiten test- en vaccinatielocaties eerder

Vanwege de hoge temperaturen die voor na het weekend zijn voorspeld, heeft een aantal GD’en de openingstijden van de test- en vaccinatielocaties aangepast. Sommige locaties sluiten vanwege de verwachte hitte helemaal.



Onder andere GGD Drenthe, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Gelderland-Midden en GGD regio Utrecht waarschuwen op hun website voor gewijzigde openingstijden. In Utrecht sluit een aantal test- en vaccinatielocaties uit voorzorg één of meerdere dagen helemaal. De openingstijden van een aantal andere locaties zijn gewijzigd.



Drenthe verplaatst afspraken die ‘s middags zijn ingepland voor maandag tot en met woensdag. GGD Zaanstreek-Waterland wijzigt de openingstijden van de test- en vaccinatielocatie op het evenemententerrein in Purmerend voor maandag en dinsdag. En ook GGD Gelderland-Midden waarschuwt dat sommige vaste locaties eerder dan normaal sluiten. ,,Want oververhitting en verstandig vaccineren gaan niet samen.”

België

Ook het Koninklijk Meteorologisch Instituut van buurland België (KMI) verwacht dat het maandag en dinsdag zeer warm wordt, met maxima die maandag op veel plaatsen 35 graden bereiken en temperaturen die op dinsdag zelfs kunnen oplopen tot 39 graden. Voor maandag geldt code oranje voor het hele land, met uitzondering van de kust en de provincies Luik en Namen. Dinsdag zal code oranje voor het hele land gelden.

Code oranje in België betekent dat het voor iedereen noodzakelijk is maatregelen te nemen. Die zijn: regelmatig drinken, lichter kleden, koelere ruimten opzoeken overdag, de gezondheidstoestand regelmatig controleren, kiezen voor licht verteerbaar voedsel in kleinere porties en tot slot ramen en deuren gesloten houden om geen warmte te laten binnen komen.

De Belgische vervoerder NMBS schrapt 34 treinen uit de dienstregeling van dinsdag vanwege de verwachte hitte in het land. Het gaat om treinen die normaal gesproken tijdens de spits rijden. Dinsdag worden uit voorzorg ook extra medewerkers ingezet voor het oplossen van eventuele storingen of andere problemen op het spoor. Er wordt die dag geen treinmaterieel ingezet dat te gevoelig is voor extreme hitte. De treinen die niet zullen rijden, staan overdag buiten in volle zon geparkeerd.

NMBS laat weten dat de maatregelen nodig zijn om ‘treinen veilig te laten rijden en reizigers meer comfort te bieden’. De vervoerder adviseert reizigers om voor vertrek de reisplanner te gebruiken. Andere adviezen zijn voldoende water drinken, thuiswerken indien mogelijk en buiten de spits reizen.

Volledig scherm Een trein op het station van het Belgische Nivelles. © BELGA

Verenigd Koningkrijk

Het Britse weerinstituut Met Office, vergelijkbaar met het KNMI, heeft vrijdag code rood afgegeven voor extreme hitte. Dat gebeurde voor het eerst in de geschiedenis. In heel Engeland worden maandag en dinsdag recordtemperaturen verwacht, waarbij het kwik kan oplopen tot 40 graden. Ook in andere delen van het Verenigd Koninkrijk wordt het heel warm. In 2019 werd in Cambridge een Engelse recordtemperatuur gemeten van 38,7 graden Celsius. Het is vrijwel zeker dat dat record komende week sneuvelt. Volgens het Met Office staan er ‘levens op het spel’, vooral van kwetsbare ouderen.

Britse ministers kwamen zaterdagmiddag bijeen om de hittegolf te bespreken in een zogenoemde ‘Cobra meeting’. Saillant detail: vertrekkend premier Boris Johnson was niet aanwezig bij het spoedberaad. Volgens lokale media, omdat hij dit weekend een afscheidsfeest op zijn buitenverblijf Chequers en hij zich daarop moest voorbereiden. Angela Rayner, plaatsvervangend leider van de Britse oppositiepartij Labour, beschuldigde Johnson ervan ‘het opnieuw af te laten weten, terwijl hij zich erop voorbereidt om te gaan feesten op een moment dat het Verenigd Koninkrijk kookt’.

Britse vervoersbedrijven adviseren reizigers om maandag en dinsdag alleen ‘essentiële reizen’ te maken met het openbaar vervoer of eigen vervoer. ,,Het openbaar vervoer zal duidelijk worden geraakt door de hitte’’, zei Kit Malthouse namens het Britse kabinet na de Cobra-bijeenkomst. ,,De hitte zal bijvoorbeeld de spoorrails aantasten (spoorstaven kunnen uitzetten waardoor de rails kromtrekken, red.) waardoor treinen langzamer moeten rijden. Ook kunnen er minder ritten zijn. Mensen moeten rekening houden met storingen. Als ze niet genoodzaakt zijn te reizen, is dit een goed moment om vanuit huis te werken.’’

De Britse gezondheidsminister Steve Barclay riep op om op kwetsbare familieleden, kennissen en buren te letten. Er is volgens hem ook extra ambulancecapaciteit vrijgemaakt. Enkele Britse ziekenhuizen hebben verder laten weten minder routineoperaties en controle-afspraken in te plannen om zo capaciteit beschikbaar te houden voor verwachte spoedgevallen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor automobilisten die de komende dagen op pad gaan heeft de ANWB alvast wat tips: - Zet de airco van de auto niet lager dan 6 graden Celsius onder de buitentemperatuur. Een te groot temperatuurverschil is ongezond voor je en kan leiden tot verkoudheid of hoofd- of keelpijn. - Neem een paraplu mee in de auto. Nee, het zal niet gaan regenen, maar tegen de zon. Als je dan pech hebt en de auto uit moet, sta je niet onbeschermd in de zon. - Zet voor vertrek de deuren of ramen van je auto open. Op deze manier kan de ergste warmte vast ontsnappen. - En hoewel het bekend klinkt, gebeurt het nog te vaak: laat je passagiers (dus ook eventuele huisdieren) nooit achter in een afgesloten auto. Ga je naar het buitenland: - Neem dan de reservesleutel mee (,,Teveel mensen doen dat niet”) en bewaar hem niet in de auto ,,Teveel mensen doen dat wel.” - Kijk of je wel Europese dekking hebt en niet alleen dekking voor pechhulp in Nederland. - En voor wie dit weekend met de auto met vakantie gaat: besef dat het deze zaterdag heel druk is op de Europese wegen. Ga liever na het middaguur of nog beter, pas zondag op pad. Volledig scherm Vakantieverkeer richting de Belgische grens op de A67 bij Eindhoven. De uittocht van het vakantieverkeer is begonnen. © ANP / ANP

Bosbranden

De warme lucht die momenteel boven Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk hangt, bereikt naar verwachting na het weekend ook de noordelijker landen. In Spanje houdt de tweede hittegolf van dit jaar al bijna een week aan. De afgelopen dagen werden temperaturen tot bijna 46 graden gemeten. Als gevolg van de hitte is donderdag een grote bosbrand uitgebroken ten noorden van de Spaanse toeristische trekpleister Mijas. Meer dan drieduizend mensen zijn volgens de regionale hulpdiensten geëvacueerd uit het gebied. Veel van hen zijn ondergebracht in een sportcentrum. Ook in de regio Extremadura, nabij de grens met Portugal, braken meerdere bosbranden uit.

In Portugal zelf zijn afgelopen week ook duizenden hectaren bos afgebrand. De bosbranden woeden onder meer in het noordelijke Aveiro, het centraal gelegen Leiria, het zuidelijke Faro (Algarve) en in Setubal, 50 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lissabon.

Frankrijk heeft al wekenlang te kampen met bosbranden als gevolg van droogte die wordt veroorzaakt door hoge temperaturen. De brandweer gaat de branden in het zuidwesten van Frankrijk onder meer te lijf met blusvliegtuigen en meer dan duizend brandweermensen. Volgens de lokale autoriteiten zijn in de afgelopen week meer dan 12.200 mensen geëvacueerd. Onder de evacués zijn ook toeristen. De bosbranden worden er ook steeds groter. In het departement Gironde stond zaterdag 10.000 hectare bos in brand, een dag eerder was dat nog ongeveer 7300.

Volledig scherm Een brandweerman voor een van de bosbranden in de Franse Gironde, in het zuidwesten van het land. © via REUTERS