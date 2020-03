Wetenschapper onderzoekt meer dan duizend coronamemes: ‘Humor doet mensen goed in deze tijd’

Welke meme Mark Boukes van al die duizenden corona-grappen de leukste vond? Hij moet er even over nadenken. ,,Misschien die over thuiswerken. Daarop zie je een vrouw achter haar computer zitten. Voor haar liggen haar kinderen - met tape vastgeplakt aan de grond. Daar moest ik wel om lachen, ja.”



UvA-communicatiewetenschapper Boukes is een onderzoek gestart naar het effect van humor overal ter wereld tijdens de coronacrisis. Dat doet hij door coronamemes te verzamelen en te bestuderen. ,,We zijn benieuwd wat we van deze situatie kunnen leren en hoe mensen met zo’n situatie omgaan. Ik ben geïnteresseerd in de humor die in deze tijd naar voren komt. Die is onvermijdelijk. Samen met collega-wetenschapper Giselinde Kuipers ben ik hier dieper in gedoken.”

De twee hebben Inmiddels bijna 1300 memes van over de hele wereld ontvangen. Ze hebben wetenschappers uit verschillende landen gevraagd naar memes, daarnaast plaatsten ze een oproep op twitter die viral ging. Op deze manier hebben ze zo’n grote collectie bij elkaar gekregen. ,,Ze komen overal vandaan. Van China tot Rusland. We willen daarom ook gaan kijken wat de verschillen zijn in humor van landen en wat waar populair is. Het is nu nog te ver weg om er iets nuttigs over te zeggen. Wel denk ik dat het een combinatie is van de focus van de grap en de toon ervan. Daar concentreer ik me vooral op.”

Uitweg

Volgens Kuipers is er niet één duidelijk thema binnen de memes. ,,Het overkoepelende onderwerp is natuurlijk duidelijk, het coronavirus. Maar ze veranderen mee met wat er in de landen gebeurt. Bij ons ging het in het begin nog over het biermerk Corona. Vervolgens moesten we onze handen goed wassen en kwam daar een overload aan memes van. Toen gingen mensen wc-papier hamsteren, nu gaat het vooral over het thuiswerken en de social distancing. Dat houdt het wel gevarieerd en zo blijven ze vaak grappig.”

Volgens de wetenschapper zoeken mensen in crisissituaties vaak een uitweg. ,,Humor doet mensen dan goed, vooral als er een stressvolle sfeer hangt. Het verlicht de pijn en maakt het draagbaar voor velen. De makers halen voldoening uit het maken van grappen, het motiveert ze als ze mensen opvrolijken. De personen die de memes dan zien, verspreiden die weer graag verder aan bekenden. Op deze manier hopen zowel makers als delers anderen een glimlach te bezorgen. Zeker in deze tijd.”

‘Berging aan zee’

Nog een favorietje van Boukes? ,, Een plattegrond van een huis, want plannen om uit huis te gaan zijn er natuurlijk niet. Boven de meme staat dan: ‘Dit weekend gaan we naar Berging aan zee’. Die vond ik wel hilarisch.”