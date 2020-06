Wetenschapper sceptisch over anderhalvemeter afstand houden: ‘Wielrenners zijn het ergste soort’

BV de Liefde Bibi (26): ‘Voor Isabeau had ik nog nooit iets met mijn biseksuali­teit gedaan’

15:13 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. De verschillen tussen de introverte Bibi (26) en de extraverte Isabeau (24) zijn groot, maar ze steunen elkaar volop in hun ambities.