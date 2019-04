Wetenschappers luiden de noodklok: schimmel roeit kikkers, padden en salamanders uit

Update Kermisex­ploi­tant: Jongetje stond tijdens rit in de rups en verloor evenwicht

20 april Een jongetje van vijf jaar is zaterdagavond op de kermis in het Limburgse dorp Helden gewond geraakt. Het kind is volgens de politie uit een attractie, een rups, gevallen. Het jongetje is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De rups is stilgezet.