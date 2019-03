Wetenschappers Radboud Universiteit: bestuur neem stelling tegen Baudet!

Twaalf Nijmeegse wetenschappers roepen het college van bestuur van de Radboud Universiteit op ‘pal te gaan staan voor de academische vrijheid en onafhankelijkheid van zijn academici’ en stelling te nemen tegen Forum voor Democratie. In een open brief en petitie schrijven de docenten en hoogleraren dat de universiteit zich moet uitspreken tegen ‘verdachtmaking van haar medewerkers’.

Aanleiding voor de oproep, vandaag gepubliceerd in Vox (het onafhankelijk magazine van de Nijmeegse universiteit), is het electorale succes van Thierry Baudet en zijn politieke partij Forum voor Democratie tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen.

‘In zijn overwinningsspeech richtte Baudet niet alleen zijn pijlen op etnische en culturele minderheden, maar ook op de academische wereld', zo constateren de ondertekenaars. ‘De Europese of Nederlandse cultuur, zo stelde Baudet, wordt ‘kapotgemaakt’ door mensen die haar juist zouden moeten beschermen. Hij doelde daarmee onder meer op academici.’

‘Linkse indoctrinatie’

De initiatiefnemers van de brief en de petitie, onder wie voormalig Denker des Vaderlands René ten Bos, weten dat Baudet ‘al langere tijd klaagt over vermeende ‘linkse indoctrinatie’ aan Nederlandse scholen en universiteiten.’ Voor hen is het duidelijk dat de uitspraken van Baudet ‘er vooral op gericht zijn de legitimiteit te ondergraven van onze onderwijsinstituties en de mensen die er werken.’

‘Weinig academici zullen ontkennen dat het hebben van een politiek divers docentencorps in het belang is van het academische debat en onderwijs. Maar hetzelfde geldt evident niet voor een beleid dat politici toestaat om de inhoud van dit onderwijs en onderzoek te dicteren.’

Publieke debat

De schrijvers menen dat dit betekent ‘dat we als academisch gemeenschap een debat moeten aangaan over de waarborging van onze academische vrijheid en integriteit’ en roepen bestuurders van universiteiten en hogescholen op om zich actief te mengen in het publieke debat. ‘Zij dienen zich uit te spreken tegen deze verdachtmaking van hun medewerkers, en pal te gaan staan voor hun academische vrijheid en onafhankelijkheid. Wij roepen het college van bestuur van de Radboud Universiteit daarom op om hier openlijk stelling in te nemen', sluiten de wetenschappers de brief af.

Freek de Jonge

Freek de Jonge (74) eiste zaterdagavond op het Boekenbal in Amsterdam van de aanwezigen een statement over de overwinningsspeech van Baudet. ,,Er zit hier een groep mensen bij elkaar die heel erg gekwetst is door wat de leider van de grootste partij heeft gezegd over dat kunstenaars, wetenschappers en journalisten de oorzaak zijn van alle ellende’’, zei hij luidkeels schreeuwend.