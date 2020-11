Wie is Keylow, Taghi's moordmakelaar? ‘Ik kom makkelijker aan wapens dan aan een zak patat’

3000 euro of meer terugbeta­len aan toeslag? Opzet/grove schuld, stelde fiscus

27 november Ambtenaren van de Belastingdienst stelden in 2016 voor om mensen die 3000 euro of meer aan kinderopvangtoeslag terug moesten betalen, zonder verder onderzoek het etiket ‘opzet/grove schuld’ op te plakken. Zij verloren het recht op een betalingsregeling of schuldhulpverlening bij de gemeente.