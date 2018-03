Wie openlijk de verkeerde visie verkondigt, wacht het verdomhoekje

Het illustreert maar weer dat sommige mensen, in bepaalde branches, beter niet openlijk de verkeerde visies kunnen verkondigen, omdat ze anders in een verdomhoekje belanden. Dit geldt bijvoorbeeld voor docenten, politieagenten, televisiepresentatoren en wel meer.



Dat een extremistisch standpunt verkeerd is, behoeft geen uitleg. We hoeven weinig compassie te voelen voor een columnist die alle moskeeën in de fik wil steken.



Maar wie op een eloquente manier vraagtekens plaatst bij bepaalde ontwikkelingen, zoals de migratiestroom of de haperende integratie, moet niet direct worden uitgekost door vertegenwoordigers van dominante instituten – zoals de pers. Want dat is uiteindelijk het failliet van een open en tolerante samenleving.