'Wie trouwt er nu met zo’n halve zool', ­zei mijn familie

Video Man (23) die inreed op groep jongeren in Deventer was onder invloed van drugs

30 augustus Een Kia is zaterdagavond ingereden op jongeren in Deventer. Daarbij raakten drie meisjes gewond. Scooters vlogen door de lucht bij de aanrijding op het donkere industrieterrein A1 langs de snelweg. De witte auto boorde zich in een geparkeerde BMW. De veroorzaker, een 23-jarige Roemeen, was onder invloed van drugs.