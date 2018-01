Wie wint de Klassieker in bijstandsland?

Dan Amsterdam. Daar zijn gemeten naar het aantal inwoners relatief minder bijstandstrekkers dan in Rotterdam, maar in absolute aantallen meer: 39.504 in 2014, tegen 41.474 op 1 januari van dit jaar. Een grotere aanwas dan in de Maasstad dus. Maar, zegt wethouder Arjan Vliegenthart (SP), kijk eens naar de kwaliteit van de cijfers. In Amsterdam heeft verleden jaar zo goed als de helft van alle mensen die uit de bijstand stroomden een betaalde baan gevonden (49,3 procent). De rest ging dood, verhuisde, kreeg een relatie met iemand die wel een baan had, of had gefraudeerd en verloor zijn uitkering.



In Rotterdam is het percentage werkvinders 5 procent lager: 44,7 procent. Dat Amsterdamse succes komt door de zachte, sociale aanpak’’, zegt de SP-wethouder. ,,Wij doen niet lelijk tegen mensen, wij helpen ze.’’ Amsterdam vertikt het ook om de zogeheten verplichte tegenprestatie in te voeren. ,,Die kan mensen in beweging brengen, maar die kan mensen ook knakken.”