Wie zijn de volgers van 'haatimam' Fawaz Jneid?

Laadpaal-oorlog om de elektrische rijders is ontbrand

12 april Gaan we over tien jaar allemaal elektrisch rijden en in de weer met een oplaadkabel? Bij Fastned, het bedrijf achter de laadstations langs de snelweg, geloven ze er heilig in. Nu de markt groeit, ontbrandt ook de strijd met de oliemaatschappijen. Ook al laden er nog maar vijf klanten per dag.