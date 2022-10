Wilco is het hart van de Dierenvoedselbank: ‘Ik heb liever dat mijn dieren eten dan ik’

Taghi: Niets te maken met moorden en bedreiging prinses

Ridouan Taghi heeft in een schriftelijke getuigenverklaring ontkend dat hij iets te maken heeft met de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum, en misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ook heeft hij niets te maken met de bedreiging van prinses Amalia, zou in die verklaring staan. Taghi is geen verdachte in die zaken, maar er wordt gesuggereerd dat hij er wel achter zit.

28 oktober