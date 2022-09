Wilde serval ontsnapt en grijpt kip: ‘Benader je hem verkeerd, dan ben je aan de beurt’

COA ziet af van aanmeldcen­trum voor asielzoe­kers in Bant: ‘Te weinig draagvlak’

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ziet af van het inrichten van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant, in de gemeente Noordoostpolder. Het COA concludeert in een brief aan het college van die gemeente dat er te weinig draagvlak voor is, in de lokale politiek en bij de inwoners.

