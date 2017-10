Wilders: Bent u de juiste persoon om mij te beoordelen?

Hoger beroepHet hoger beroep in de rechtszaak tegen Geert Wilders is begonnen met – alweer – een botsing met de rechterlijke macht. Wilders vroeg zich hardop af of de voorzitter van het gerechtshof wel de juiste persoon is om hem te beoordelen. De PVV-leider werd eind 2016 door de rechtbank veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Hij ging in hoger beroep.

Halverwege de middag, nadat zijn advocaat Geert-Jan Knoops al uren het woord had gevoerd, nam Geert Wilders vandaag plotseling het woord in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hij wendde zich direct tot de voorzitter van het gerechtshof. Wilders had vernomen dat zij in haar vrije tijd ook voorzitter van een stichting is. En die stichting zou in 2016 een scriptieprijs hebben uitgereikt aan een activiste die fel tégen Wilders is. ,,Bent u de juiste persoon om mij te beoordelen?’’, vroeg Wilders.

De PVV-leider verweest naar de activiste Sinead Wendt, die als activiste verbonden is aan vluchtelingencollectief ‘Wij Zijn Hier’, en dit jaar nog betrokken zou zijn geweest bij een anti-Wilders-demonstratie. Zij won in 2016 de scriptieprijs van de stichting Gascaria, waarvan de voorzitter van het gerechtshof inderdaad voorzitter is. De voorzitter liet vandaag weten dat ze donderdag, tijdens de tweede dag van de opening van het hoger beroep, zal reageren op Wilders’ punt. Daarna besluit Wilders of hij vervolgstappen neemt. ,,Ik hoop natuurlijk dat het niet waar is’’, aldus de PVV-leider.

Spanning

En zo draaide de zaak Wilders bij het begin van het hoger beroep alwéér om de spanning tussen de verdachte en de rechterlijke macht. Net als in 2010, toen Wilders de rechtbank liet wraken, en in 2016, toen hij één van de rechters ‘PVV-haat’ verweet. In zijn laatste woord in die zaak haalde Wilders toen nog eens fel uit naar de rechterlijke macht, die hij vooringenomenheid verweet. ,,Ik dacht dat Nederland een rechtsstaat was’’, zei Wilders. De rechtbank had in die zaak nota bene gekozen voor drie rechters die nooit lid van een politieke partij zijn geweest, juist om de schijn van partijdigheid te voorkomen.

Op de eerste dag van het hoger beroep in de zaak tegen de PVV-leider, was de controverse alweer terug. In de uren voor de wending had Wilders’ advocaat Knoops zijn pijlen ook al gericht op de rechterlijke macht. Meer precies: op de rechtbank die zijn cliënt vorig jaar in eerste aanleg veroordeelde wegens zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken. Het was een ‘vonnis vol feitelijke onjuistheden en omissies’, aldus Knoops, ‘een juridische dolksteek voor de vrijheid van meningsuiting’. ,,Het had volgens velen het proces van de eeuw van de vrijheid van meningsuiting moeten worden. Maar het werd een dieptepunt in feitelijke en juridische rechtsvinding.’’

Minderwaardig

Volgens Knoops is de PVV-leider in het vonnis van vorig jaar veelvuldig verkeerd geciteerd of geïnterpreteerd. ,,Zo zou hij volgens het vonnis een bevolkingsgroep hebben weggezet als minderwaardig. Maar dat blijkt nergens uit.’’ Andere bezwaren van Knoops: de rechters gebruikten een verkeerde definitie van het begrip ‘discriminatie’, en spraken van rassendiscriminatie terwijl Marokkanen geen ras vormen. Maar eigenlijk, zei Knoops, had de rechtbank zich überhaupt niet over de zaak moeten uitspreken. ,,Het gaat hier om een politiek geschil. De strafrechter hoort niet te oordelen over politieke geschillen.’’

Wilders staat in hoger beroep terecht voor uitspraken die hij deed in 2014. Hij vroeg toen onder meer tijdens een partijbijeenkomst of de aanwezigen meer of minder Marokkanen wilden. ‘Minder, minder’, scandeerden de aanwezigen daarop. De PVV-leider werd schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar kreeg geen straf opgelegd. Niet alleen Wilders, ook het OM ging in beroep: dat vindt dat de verdachte wél een straf hoort te krijgen voor zijn uitspraken.

Getuigen

Naast tal van onderzoeken, wil de raadsman van Wilders veel getuigen laten oproepen. Het gaat onder anderen om premier Mark Rutte en enkele ministers uit Rutte-II, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. Ook wil hij de duizenden mensen laten verhoren die aangifte deden tegen Wilders om zijn ´minder-Marokkanen´ uitspraken in 2014.

Knoops denkt dat van hogerhand is toegewerkt naar vervolging van de PVV-leider. Hij wil weten of bewindslieden afspraken hebben gemaakt, onder meer over hun reactie op de uitlatingen van Wilders. Volgens de scheiding der machten mogen politici zich niet bemoeien met rechtszaken. Ook vermoedt de advocaat sturing vanuit het Openbaar Ministerie (OM) om aangifte te doen bij de politie.

De manier waarop vervolgens aangifte werd gedaan, rammelt aan alle kanten, betoogde Knoops. Er kwamen 6500 aangiften terwijl velen niet eens wisten tegen wie ze aangifte deden en waarom precies. De advocaat liet zijn medewerkers 35 aangevers ondervragen en daarin kwamen volgens hem dit soort misverstanden en tientallen onregelmatigheden aan het licht.

Deze hele gang van zaken is ongeoorloofd en moet er volgens Knoops toe leiden tot dat het OM niet gerechtigd is om Wilders te vervolgen.