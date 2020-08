Willem Engel is de moderne sekteleider die onze samenleving in gevaar brengt

Deze vermiste hond heeft al bijna 2000 kilometer door Europa gelopen en is nu gespot in Nederland

17:39 Reizen door West-Europa. Voor veel mensen klinkt het als een leuke stedentrip. Met de trein of auto kriskras van hot naar her. Voor een loslopende hond is het al maanden werkelijkheid. Een Bretonse Spaniël liep van het Zwitserse Basel, via Duitsland naar het Gelderse Didam, en is nog altijd spoorloos.