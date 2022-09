Willem Holleeder en Cor van Hout kwamen bij Jan voor melk en eieren, maar vooral voor speciaal gebak

De Haagse kruidenier, die van zijn vak en (kleurrijke) klanten hield, overleed onlangs op 88-jarige leeftijd. Jan van Dijk was een geboren kruidenier, vertellen zijn nabestaanden. Hij kwam ter wereld achter de winkel in de Voorburgse Herenstraat in een katholieke familie met een sterke moeder aan het roer. Ze was de drijvende kracht in de zaak en loodste niet alleen haar eigen gezin door de oorlog, maar ook buren en enkele bekenden omdat ze ’s avonds konden mee-eten. Jan leek op z’n moeder. Hij was net zo gedreven en hij vond het heerlijk om kruidenier te zijn.