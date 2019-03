Willem reist zijn bij MH17 omgekomen tweelingbroer achterna

Bajesklan­ten onderwor­pen aan experiment met sinaasap­pel­geur

7:00 Om het gemoed van gevangenen rustig te krijgen is meer nodig dan het verspreiden van sinaasappelgeurtje in de bajes. Dat blijkt uit een experiment in de Penitentiaire Inrichting Arnhem. De proef leverde wel een klacht op van een gedetineerde. Hij vond dat hij was behandeld als een laboratoriumrat in een kooi.