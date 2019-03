Willem van Hanegem schaamt zich diep voor smakeloos spandoek Feyenoord: ‘Beneden alle peil’

Van Hanegem zelf reikte onlangs nog de jaarlijkse Willem van Hanegem Trofee uit aan een van de spandoekmakers, een fan met een stadionverbod die volgens de Kromme samen met zijn vrienden zorgt voor een bijzondere sfeer in het stadion. ,,Maar als deze spandoeken zijn gemaakt door dezelfde mensen, dan heb ik er spijt van dat ik hen de prijs heb gegeven. Dit is ver beneden alle peil. Wie dit doet, kan geen echte Feyenoorder zijn’’, zegt Van Hanegem.



De enorme spandoeken, die bij opkomst van de spelers de hele Noordzijde van de Kuip bedekken, zijn bij topwedstrijden in de Kuip sinds enkele jaren een attractie op zich. Ze worden gemaakt door een groep trouwe fans. Nu blijkt dat op de laatste twee spandoeken, tijdens de Klassiekers tegen Ajax, subtiel wordt verwezen naar treurige gebeurtenissen in het Ajax-kamp.



In januari stond in een hoekje de afkorting JLAW. Die staat voor Joden Lopen Altijd Weg. In hooligankringen wordt dan gedoeld op fatale supportersrellen bij Beverwijk in de jaren 90. Daarbij werd Ajax-fan Carlo Picornie, nadat zijn medestanders waren gevlucht, door Feyenoordfans zo zwaar verwond dat hij overleed.