Willy (90) zoekt de 'horken' die haar met winkelkar aanreden

Na de val hielpen de mannen haar overeind. ,,Maar heel onhandig. Flauw herinner ik me dat ze me eerst achterstevoren neer wilden zetten.'' In de kantine mocht ze op adem komen. Koffie erbij. Wat was er gebeurd? En wie waren die twee mannen? Heeft iemand het gezien? Niet dus.



Ja, het waren twee mannen, dat weet ze. Maar hoe ze dat weet, weet ze niet. Ze heeft ze niet gezien. Was het de manier waarop ze haar overeind hielpen? Als ze ze zou zien, zou ze niet kunnen zeggen: dat zijn ze.



Camerabeelden zijn er niet. De camera was kapot, zegt een woordvoerder van de winkel. Haar ribben zijn gekneusd. Ze slikt pijnstillers. Oxycodon, tweemaal daags. 's Nachts weet ze niet hoe ze moet liggen.



Het herstel duurt een halfjaar. ,,Maar het ergste is dat ze geen excuus hebben aangeboden. Als zoiets gebeurt, dan schrik je. Maar ga je er dan vandoor, zonder wat? Dat wil er bij mij niet in. Ik zeg: het waren geen heren, maar horken.''