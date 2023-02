Wim pakt groots uit met gender reveal, hij regelde een helikopter: ‘Mijn vrouw wist van niets’

Langslepen­de ruzie uitpraten loopt enorm uit de hand: schutter (17) vuurt dertien kogels af

Plotseling klinken er kort achter elkaar dertien knallen bij het Utrechtse Julianapark. Het blijkt een schietpartij, die het gevolg is van een langslepende ruzie tussen drie mannen. De kogels vliegen Stefan* (42) om de oren. Zijn vriend Bas* (28) wordt twee keer in zijn been geraakt en zakt in elkaar. Een half jaar na het incident doen zij hun verhaal. ,,Ik zag het bloed eruit spuiten.”

12 februari